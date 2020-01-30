Как менялся уровень преступности в Узбекистане с 2008 по 2018 годы? (таблица)

- Узбекистан, общество
- 10:46, 30 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Рост преступности по республике всегда негативно отражается во всех сферах деятельности государства, отражается на престиже страны, туризм также зависит от уровня безопасности региона.
В 2008 году в Узбекистане было зарегистрировано 88007 тысяч преступлений по всем направлениям, на первом месте по преступности находилась столица Ташкент с 20578 тыс. преступлений в год, на 2018 год силами всех служб эти цифры снижены и по республике составляют 49011 тыс (почти вдвое меньше), в Ташкенте показатели снижены практически втрое 7148 тыс. преступлений в год.
Как менялась преступность по данным Комитета статистики РУз за 2008-2018 года, по всем линиям служб, во всех регионах:
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Узбекистан
|
88007
|
89388
|
90050
|
90617
|
90660
|
90152
|
89360
|
87946
|
87412
|
73692
|
49011
|
Республика Каракалпакстан
|
3312
|
3233
|
3182
|
3189
|
3425
|
3164
|
3107
|
3042
|
3456
|
2861
|
1968
|
области:
|
Андижанская
|
5665
|
5563
|
5716
|
5710
|
5683
|
5676
|
5643
|
5640
|
5678
|
4507
|
3494
|
Бухарская
|
4248
|
4369
|
4349
|
4199
|
4251
|
4237
|
4400
|
4364
|
4356
|
4204
|
2972
|
Джизакская
|
2485
|
2569
|
2462
|
2436
|
2434
|
2424
|
2616
|
2612
|
2585
|
2348
|
1878
|
Кашкадарьинская
|
4984
|
5407
|
5535
|
5522
|
5577
|
5762
|
5746
|
5836
|
5864
|
4493
|
2918
|
Навоийская
|
3373
|
3362
|
3357
|
3355
|
3419
|
3408
|
3400
|
3394
|
3386
|
3083
|
2067
|
Наманганская
|
4941
|
5744
|
5686
|
5628
|
5571
|
5564
|
5546
|
5540
|
5528
|
4605
|
3498
|
Самаркандская
|
7763
|
7747
|
7739
|
7579
|
7548
|
7511
|
7487
|
7484
|
7735
|
7691
|
5215
|
Сурхандарьинская
|
3267
|
3945
|
3941
|
3922
|
3935
|
4095
|
4089
|
4081
|
4072
|
3106
|
2322
|
Сырдарьинская
|
2711
|
2705
|
2925
|
4098
|
3960
|
3915
|
3815
|
3868
|
3385
|
2591
|
1295
|
Ташкентская
|
9870
|
9833
|
9725
|
9717
|
9707
|
9693
|
9681
|
9666
|
9651
|
8320
|
6240
|
Ферганская
|
9044
|
9032
|
8985
|
8954
|
9539
|
9516
|
9506
|
9498
|
9483
|
8126
|
5362
|
Хорезмская
|
3858
|
3861
|
3489
|
3453
|
3522
|
3769
|
3763
|
3760
|
3754
|
2909
|
1771
|
г.Ташкент
|
20578
|
20114
|
21061
|
20720
|
19961
|
19301
|
18617
|
17233
|
16877
|
14030
|
7148
|
УООБТ *
|
1659
|
1983
|
1805
|
2127
|
2206
|
2082
|
1992
|
2017
|
1745
|
801
|
813
*управление обеспечения общественной безопасности на транспорте