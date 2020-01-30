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  30 января 2020
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Как менялся уровень преступности в Узбекистане с 2008 по 2018 годы? (таблица)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Рост преступности по республике всегда негативно отражается во всех сферах деятельности государства, отражается на престиже страны, туризм также зависит от уровня безопасности региона.

В 2008 году в Узбекистане было зарегистрировано 88007 тысяч преступлений по всем направлениям, на первом месте по преступности находилась столица Ташкент с 20578 тыс. преступлений в год, на 2018 год силами всех служб эти цифры снижены и по республике составляют 49011 тыс (почти вдвое меньше), в Ташкенте показатели снижены практически втрое 7148 тыс. преступлений в год.

Как менялась преступность по данным Комитета статистики РУз за 2008-2018 года, по всем линиям служб, во всех регионах:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Узбекистан

88007

89388

90050

90617

90660

90152

89360

87946

87412

73692

49011

Республика Каракалпакстан

3312

3233

3182

3189

3425

3164

3107

3042

3456

2861

1968

области:

Андижанская

5665

5563

5716

5710

5683

5676

5643

5640

5678

4507

3494

Бухарская

4248

4369

4349

4199

4251

4237

4400

4364

4356

4204

2972

Джизакская

2485

2569

2462

2436

2434

2424

2616

2612

2585

2348

1878

Кашкадарьинская

4984

5407

5535

5522

5577

5762

5746

5836

5864

4493

2918

Навоийская

3373

3362

3357

3355

3419

3408

3400

3394

3386

3083

2067

Наманганская

4941

5744

5686

5628

5571

5564

5546

5540

5528

4605

3498

Самаркандская

7763

7747

7739

7579

7548

7511

7487

7484

7735

7691

5215

Сурхандарьинская

3267

3945

3941

3922

3935

4095

4089

4081

4072

3106

2322

Сырдарьинская

2711

2705

2925

4098

3960

3915

3815

3868

3385

2591

1295

Ташкентская

9870

9833

9725

9717

9707

9693

9681

9666

9651

8320

6240

Ферганская

9044

9032

8985

8954

9539

9516

9506

9498

9483

8126

5362

Хорезмская

3858

3861

3489

3453

3522

3769

3763

3760

3754

2909

1771

г.Ташкент

20578

20114

21061

20720

19961

19301

18617

17233

16877

14030

7148

УООБТ *

1659

1983

1805

2127

2206

2082

1992

2017

1745

801

813

*управление обеспечения общественной безопасности на транспорте

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