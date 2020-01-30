Как менялся уровень преступности в Узбекистане с 2008 по 2018 годы? (таблица)

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CentralAsia (UZ) - Рост преступности по республике всегда негативно отражается во всех сферах деятельности государства, отражается на престиже страны, туризм также зависит от уровня безопасности региона.

В 2008 году в Узбекистане было зарегистрировано 88007 тысяч преступлений по всем направлениям, на первом месте по преступности находилась столица Ташкент с 20578 тыс. преступлений в год, на 2018 год силами всех служб эти цифры снижены и по республике составляют 49011 тыс (почти вдвое меньше), в Ташкенте показатели снижены практически втрое 7148 тыс. преступлений в год.

Как менялась преступность по данным Комитета статистики РУз за 2008-2018 года, по всем линиям служб, во всех регионах:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Узбекистан 88007 89388 90050 90617 90660 90152 89360 87946 87412 73692 49011 Республика Каракалпакстан 3312 3233 3182 3189 3425 3164 3107 3042 3456 2861 1968 области: Андижанская 5665 5563 5716 5710 5683 5676 5643 5640 5678 4507 3494 Бухарская 4248 4369 4349 4199 4251 4237 4400 4364 4356 4204 2972 Джизакская 2485 2569 2462 2436 2434 2424 2616 2612 2585 2348 1878 Кашкадарьинская 4984 5407 5535 5522 5577 5762 5746 5836 5864 4493 2918 Навоийская 3373 3362 3357 3355 3419 3408 3400 3394 3386 3083 2067 Наманганская 4941 5744 5686 5628 5571 5564 5546 5540 5528 4605 3498 Самаркандская 7763 7747 7739 7579 7548 7511 7487 7484 7735 7691 5215 Сурхандарьинская 3267 3945 3941 3922 3935 4095 4089 4081 4072 3106 2322 Сырдарьинская 2711 2705 2925 4098 3960 3915 3815 3868 3385 2591 1295 Ташкентская 9870 9833 9725 9717 9707 9693 9681 9666 9651 8320 6240 Ферганская 9044 9032 8985 8954 9539 9516 9506 9498 9483 8126 5362 Хорезмская 3858 3861 3489 3453 3522 3769 3763 3760 3754 2909 1771 г.Ташкент 20578 20114 21061 20720 19961 19301 18617 17233 16877 14030 7148 УООБТ * 1659 1983 1805 2127 2206 2082 1992 2017 1745 801 813

*управление обеспечения общественной безопасности на транспорте