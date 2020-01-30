[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Тува эвакуирует своих студентов из Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии не зарегистрирован случай заражения коронавирусов. Однако глава этой российской маленькой республики заявляет, что будет эвакуирировать своих студентов учащихся в соседней Монголии.

«Для того, чтобы не допустить распространения инфекции коронавируса в соседней Монголии в образовательных учреждениях до марта введен карантин. У наших студентов, обучающихся там, возникла необходимость возвратиться домой. Таксисты, решив извлечь выгоду из сложившегося положения, отличились подорожанием тарифов, несмотря на то, что это наши дети, земляки, оказавшиеся в трудной ситуации. Поручаю Министерству образования и науки Тувы изучить обстановку, связаться со студентами и обеспечить помощь. Агентством по внешнеэкономическим связям достигнута договоренность с коллегами в Улан-Баторе посадить студентов в автобус без завышения цены. Если студенты из Улан-Батора доберутся до Улаангома на автобусе, то нужно будет встретить их и организовать поездку домой. Мы должны об этом позаботиться. Кроме того, ещё раз настоятельно рекомендую воздержаться от поездок в Китай. И в связи с введением карантина на территории Монголии воздержаться от поездок и в Монголию»,- написал на своей странице соцсети, глава региона Тува.

print
  • Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева подали в отставку со своих постов в АИМК
  • В Узбекистане 68 граждан, отбывающих наказание, будут получать пенсию
  • МИД Узбекистана настоятельно рекомендовал отказаться от поездок в Китай



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com