Тува эвакуирует своих студентов из Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии не зарегистрирован случай заражения коронавирусов. Однако глава этой российской маленькой республики заявляет, что будет эвакуирировать своих студентов учащихся в соседней Монголии.

«Для того, чтобы не допустить распространения инфекции коронавируса в соседней Монголии в образовательных учреждениях до марта введен карантин. У наших студентов, обучающихся там, возникла необходимость возвратиться домой. Таксисты, решив извлечь выгоду из сложившегося положения, отличились подорожанием тарифов, несмотря на то, что это наши дети, земляки, оказавшиеся в трудной ситуации. Поручаю Министерству образования и науки Тувы изучить обстановку, связаться со студентами и обеспечить помощь. Агентством по внешнеэкономическим связям достигнута договоренность с коллегами в Улан-Баторе посадить студентов в автобус без завышения цены. Если студенты из Улан-Батора доберутся до Улаангома на автобусе, то нужно будет встретить их и организовать поездку домой. Мы должны об этом позаботиться. Кроме того, ещё раз настоятельно рекомендую воздержаться от поездок в Китай. И в связи с введением карантина на территории Монголии воздержаться от поездок и в Монголию»,- написал на своей странице соцсети, глава региона Тува.