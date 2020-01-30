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  30 января 2020
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Доход узбекистанцев – из чего он состоит и как складывается? (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Каким образом складывается доход населения и из каких компонентов он состоит? Структура совокупных доходов населения Узбекистана по данным исследований Комитета статистики включает в себя доход от производства, доход от собственности и доход от трансфертов.

Как менялись доходы населения по составляющим, за 2013-2018 годы, в процентном отношении можно наглядно увидеть в таблице, так пик доходов от производства (либо от государственной, частной деятельности) приходится на 2016 год и составляет 80,9% от совокупного дохода, 3,1% от собственности (сдача в аренду жилья или автомобиля итд), плюс 16,0% от трансфертов (перевозки, услуги). На 2018 год эти показатели изменились в сторону увеличения составной трансфертов 23,9%, собственность 3,1% и доход от производства 73,1%.

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Совокупные доходы, всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе:

I.

Первичные доходы

73,0

75,6

79,7

84,0

79,1

76,1

из них:

1.

Доход от производства

70,3

73,2

76,9

80,9

75,8

73,0

2.

Доход от собственности

2,8

2,4

2,8

3,1

3,4

3,1

II.

Доходы от трансфертов

27,0

24,4

20,3

16,0

20,9

23,9

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