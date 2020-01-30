Доход узбекистанцев – из чего он состоит и как складывается? (таблица)

CentralAsia (UZ) - Каким образом складывается доход населения и из каких компонентов он состоит? Структура совокупных доходов населения Узбекистана по данным исследований Комитета статистики включает в себя доход от производства, доход от собственности и доход от трансфертов.

Как менялись доходы населения по составляющим, за 2013-2018 годы, в процентном отношении можно наглядно увидеть в таблице, так пик доходов от производства (либо от государственной, частной деятельности) приходится на 2016 год и составляет 80,9% от совокупного дохода, 3,1% от собственности (сдача в аренду жилья или автомобиля итд), плюс 16,0% от трансфертов (перевозки, услуги). На 2018 год эти показатели изменились в сторону увеличения составной трансфертов 23,9%, собственность 3,1% и доход от производства 73,1%.