Доход узбекистанцев – из чего он состоит и как складывается? (таблица)

- Узбекистан, экономика
- 10:58, 30 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Каким образом складывается доход населения и из каких компонентов он состоит? Структура совокупных доходов населения Узбекистана по данным исследований Комитета статистики включает в себя доход от производства, доход от собственности и доход от трансфертов.
Как менялись доходы населения по составляющим, за 2013-2018 годы, в процентном отношении можно наглядно увидеть в таблице, так пик доходов от производства (либо от государственной, частной деятельности) приходится на 2016 год и составляет 80,9% от совокупного дохода, 3,1% от собственности (сдача в аренду жилья или автомобиля итд), плюс 16,0% от трансфертов (перевозки, услуги). На 2018 год эти показатели изменились в сторону увеличения составной трансфертов 23,9%, собственность 3,1% и доход от производства 73,1%.
|
|
Наименование показателей
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
Совокупные доходы, всего
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
I.
|
Первичные доходы
|
73,0
|
75,6
|
79,7
|
84,0
|
79,1
|
76,1
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доход от производства
|
70,3
|
73,2
|
76,9
|
80,9
|
75,8
|
73,0
|
2.
|
Доход от собственности
|
2,8
|
2,4
|
2,8
|
3,1
|
3,4
|
3,1
|
II.
|
Доходы от трансфертов
|
27,0
|
24,4
|
20,3
|
16,0
|
20,9
|
23,9