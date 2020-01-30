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  30 января 2020
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В Ашхабаде обсудили вопросы безопасности мореплавания на Каспии

CentralAsia (TM) -  27 января в Ашхабаде открылось 6-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море, для участия в котором в Туркменистан прибыли представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

В течение 3 дней в ходе переговоров заслушаны предложения и инициативы сторон по выработке проекта документа, сообщил turkmeninform.

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