В Ашхабаде обсудили вопросы безопасности мореплавания на Каспии

CentralAsia (TM) - 27 января в Ашхабаде открылось 6-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море, для участия в котором в Туркменистан прибыли представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

В течение 3 дней в ходе переговоров заслушаны предложения и инициативы сторон по выработке проекта документа, сообщил turkmeninform.