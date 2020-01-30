Минэнерго Таджикистана: строительство ветки D газопровода Туркменистан-Китай завершится в срок

CentralAsia (TJ) - Китай в рамках строительства четвертой ветки (D) газопровода Туркменистан-Китай, которая пройдет через территорию Таджикистана, завершает возведение первого туннеля на территории района Рудаки. Об этом журналистам сообщила Шарифа Худобахш, заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистанаю



Строительство газопровода Таджикистан – Китай общей стоимостью $3,2 млрд является частью регионального проекта газопровода Туркменистан – Китай, который начнется с туркменского месторождения Галкыниш и заканчивается зв Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Газопровод проходит по территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность газопровода составляет около 1000 км, а длина таджикского участка - около 400 километров. Однако, согласно межправительственному соглашению, Таджикистан не имеет право использовать «голубое топливо», которое проходит по этой трассе, передает Радио Озоди.

Шарифа Худобахш, заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана, на пресс-конференции в Душанбе в ответ на вопрос Радио Озоди о ходе строительства таджикского участка газопровода сообщила, что строительные работы в первом туннеле завершены на 99,8 %. «Продолжаются работы и в других тоннелях, и мы надеемся, что строительство газопровода завершится в назначенный срок», добавила она.

По словам экспертов, интерес правительства Таджикистана в проекте заключается в получении налогов, создании рабочих мест и другом. К примеру, доход совместной компании в течение 32 лет составит $15 млрд. Из указанной суммы Таджикистан получит $1,2 млрд. за счет единого налога (без учета социального налога) и еще $2,5 млрд. за счет дивидендов от акций.

Трасса таджикского участка газопровода пройдет с запада на восток, по территориям Гиссарской и Раштской долин и выйдет на Кыргызстан через Джиргатальский район. На этом участке будут построены 47 туннелей без права использования третьей стороной.

Соглашение о прокладке туркменско-китайского трубопровода по территории республики было подписано между правительствами Таджикистана и Китая еще в сентябре 2013 года. Церемония открытия строительства состоялась в сентябре 2014 года. Однако непосредственная реализация проекта откладывалась, причины переноса работ власти не озвучивали.