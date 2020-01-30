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  30 января 2020
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Бывший вице-министр здравоохранения Монголии призвал врачей работать в Ухани

CentralAsia (MNG) -  Бывший вице-министр здравоохранения Монголии, доктор медицинских наук и врач традиционной медицины Ж.Амарсанаа обратился к другим врачам на своей странице социальной сети с просьбой поработать в очагах коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань. Позже он снова написал в Твиттере, что около 60 докторов выразили желание стать частью его команды.

«2 февраля 2020 года планируюсь отправить в Ухани, Китай, где очаг инфекции нового коронавируса (2019-nCoV) в качестве врача-добровольца. Немедленно свяжитесь, пожалуйста молодые врачи, которые хотят стать частью нашей команды...
... Конечно, можем смотреть, как Китай работает в такой ужасных условиях, и можно многому научиться», - писал он.

Однако глава отдела по связям с общественностью и оперативному надзору Министерства здравоохранения Д. Нарангэрэл заявила: «Мы не получили официальную информацию от гражданин Монголии, которые хотели был поработать в очагах коронавирусной инфекции города Ухань. Согласно правилам Всемирной организации здравоохранения, Министерство здравоохранения не поощряет гражданин отправляться к очагу инфекции. Идти ли в очаги инфекции во время карантина или нет - это личный выбор».

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