ЮНИСЕФ и Туркменистан обсудили Страновую программу сотрудничества на 2021-2025 годы

CentralAsia (TM) - Консультационная встреча по обсуждению Страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2021-2025 годы прошла сегодня в здании представительства Организации Объединённых Наций в Туркменистане, передает turkmenportal.



На встрече приняли участие глава представительства Детского фонда ООН в Туркменистане Кристин Вейганд, представители национального парламента, отечественных министерств и ведомств, общественных организаций, молодёжи, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи собравшиеся были ознакомлены с ключевыми направлениями, а также с дополнениями, которые предлагается включить в новую Программу сотрудничества. Основываясь на приоритетных областях взаимодействия Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, этот документ нацелен на укрепление отношений по линии здоровья детей, их питания, гармоничного развития, социальной защиты, качественного образования, а также на совершенствование государственного управления в этой сфере.

Страновая программа сотрудничества является вкладом ЮНИСЕФ в национальные усилия по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, Целей устойчивого развития, касающихся детей. Она также направлена на содействие реализации стратегии социально-экономического развития и Национального плана действий по правам ребёнка на 2018-2022 годы.

В своём выступлении глава представительства Детского фонда ООН в Туркменистане дала высокую оценку уровню развития партнёрства с нашей страной, выразив готовность продолжать совместную работу в интересах детей.

В Туркменистане предпринимаются комплексные меры по обеспечению всестороннего развития, воспитания и качественного образования подрастающего поколения, успешно реализуются государственные программы в данной сфере.

Наша страна присоединилась к базовым международно-правовым документам в этой области. В частности, была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка, которая является первым международным документом, охватывающим широкий круг гражданских, экономических, культурных, социальных и политических вопросов.

В рамках действующей программы сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ на 2016-2020 годы были достигнуты положительные результаты в обеспечении качественного и инклюзивного образования, повышении осведомлённости детей в области изменения климата и др.

Участники встречи обсудили подходы к реализации Страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН на 2021-2025 годы.