В Таджикистане подсчитывают объем инвестиций за первые 5 лет реализации НСРТ до 2030 года

CentralAsia (TJ) - Показатели привлечения инвестиций в первой пятилетке в рамках реализации Национальной стратегии развития Таджикистана (НСРТ) до 2030 года, являются позитивными, заявил заместитель министра экономического развития и торговли страны Тоджиддин Джуразода, передает Avesta.



На встрече с журналистами, в четверг в Душанбе Джуразода отметил, что данная стратегия разделена на три пятилетки. В рамках первой пятилетки – на период 2015-2020 годы предусмотрено привлечение $25 млрд. Эти средства планируется привлечь за счет частного сектора – 36%, государства – 54% и партнеров по развитию – 10%.

«В прошлом году начался анализ хода реализации НСРТ, в том числе по части привлечения инвестиций. Предварительный результат положительный, в том числе по части привлечения капитала. К примеру, в 2018 году размер привлеченных инвестиций составил 80 млрд. сомони. Данные по общему объему привлеченного капитала, в том числе за 2019 год будут обнародованы в апреле этого года», – отметил замминистра.

Напомним, что правительство Таджикистана в рамках реализации Национальной стратегии развития Таджикистана (НСРТ) до 2030 года планирует привлечь $118,1 млрд.

Указанный объем средств планируется привлечь из различных источников, в том числе за счет прямых инвестиций.

В министерстве финансов республики заявляют, что задача реализовать эту стратегию только за счет привлечения кредитов, не стоит. Также предусмотрено привлечение грантовых средств и прямых инвестиций.