Возле аэропорта Ашхабада снесли десятки многоквартирных домов

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде снесли десятки многоквартирных домов в микрорайонах возле столичного аэропорта. На данный момент остались только здания школы №№ 21 и 8. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде.

Напомним, о том, что столичные власти планируют снос жилых домов в этом районе Ашхабада, Радио Азатлык сообщало летом прошлого года. Речь тогда шла о жилых кварталах, расположенных между проспектом Атамурада Ниязова и улицах Яшыл Туг, А.Аманова и 2013 (Бульвар Космонавтов).

«На площадке, где дома попали под снос, в данное время остались только два здания. Это здания средних школ №№ 21 и 8, остальные строения уже сравняли с землёй», - сообщил 29 декабря корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, власти Ашхабада сообщили о намерениях не трогать здания школ до конца учебного года. «После мая 2020 года эти здания тоже будут снесены. Сейчас родители учащихся этих школ уже начали суетиться в попытках устроить своих детей в близлежащие школы», - добавил корреспондент.

Ранее сообщалось, что на месте жилых кварталов будет разбита аллея.

«Пока неясно как будет решаться вопрос компенсации для жителей. Хотя им обещали выделить новые квартиры, пока не дали подтверждающие документы. Представители местной администрации пока предложили жителям временно переселиться к родственникам», - сообщал корреспондент Азатлыка.

А в начале этого месяца появилось сообщение, что десятки семей работников туркменской национальной авиакомпании «Туркменховаёллары» выселяют из домов в этом районе. 6 января в редакцию Радио Азатлык обратились жители семейного общежития по улице Бульвар Космонавтов (улица №2013) дом 263. В своём письме они сообщили, что 47 семей работников национальной авиакомпании выселяют из общежития. По их словам, чтобы ускорить выселение, людей запугивают увольнением с работы, а также отключили подачу электричества, воды и отопления, но идти им зимой некуда.