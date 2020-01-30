Очередная конференция монголоведов 2020 года пройдет в Вашингтоне

CentralAsia (MNG) - XIV Ежегодная конференция монголоведов на тему «Искусство и культура среди монголов» запланирована на 7-9 февраля 2020 года в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне.

Организаторами конференции являются Монгольский культурный центр, Посольство Монголии в США, Монгольский национальный университет искусств и культуры и Смитсоновский национальный музей естествознания.

Ученые и исследователи из Соединенных Штатов, Монголии, Канады и Южной Кореи выступят с докладами по широкому кругу тем, таких как монгольское искусство, археология и религия.

Конференция открыта для публики; Тем не менее, участники должны предварительно зарегистрироваться и оплатить конференционный сбор для участия. После каждой презентации участники могут задавать вопросы докладчикам и участвовать в дальнейшем подробном обсуждении темы, если позволяет время. Плата за участие в конференции дает вам право присутствовать на конференции 7, 8 и 9 февраля (завтрак и обед на два дня включены). На конференции вы получите памятную ручку и буклет с материалами конференции. Приглашаем вас принять участие в приеме вечером 8 февраля, организованном посольством Монголии в США, говорится в сообщении Mongolian Cultural Center города Арлингтон.

Главные докладчики:

Кирк Джонсон, директор Национального музея естествознания;

Отгонбаяр Ёндон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США;

Уильям Фицхью, директор Центра арктических исследований, Смитсоновский институт НМНХ;

Алтанцэцэг Чулуун, вице-президент по академическим вопросам, Монгольский национальный университет искусств и культуры;

Саруул-Эрдэнэ Мягмар, президент Монгольского культурного центра;

Нэнси Стейнхардт, Университет Пенсильвании;

Кан, Ин-ук, Университет Кёнг Хи, Корея;

Хан Цзинь-Сон, Институт древней корейской истории и археологии, Университет Кёнг Хи «Хунну монгольской степи и ее роль в системе управления древними корейскими государствами с двойной структурой»;

Ерөөл-Эрдэнэ Чимиддорж, Cultural Resource Analyst Inc.

«Исследование аристократической гробницы Хунну»;

Кристофер Этвуд, Университет Пенсильвании

«Корейцы, быки и леди Хулан: исследования в средневековой монгольской этнографии»;

Дотно Дашдорж, Университет Пенсильвании

«Поклонение Хасару: государственная религия и основанный на происхождении взгляд на этническую принадлежность» и много другие.