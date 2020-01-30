Сколько турфирм и гостиниц имеются в сфере туризма в Узбекистане? (таблица)

CentralAsia (UZ) - Важную роль в экономике страны играет развитие туризма и уровень предоставления услуг в сфере туризма. На 2005 год в стране насчитывалось всего 258 туристических фирм с количеством обслуживаемых в 582,7 тыс. человек, на сегодняшний день эта цифра увеличилась практически вдвое и составляет 502 туристических организаций, с количеством обслуженных в 713,2 тыс. человек (2018 год).

Комитет по статистике РУз предоставил следующие данные:

2005 2010 2015 2016 2017 2018 Количество туристских фирм и организаций, единиц 258 313 398 433 449 502 ими обслужено посетителей всего, тыс. Человек 582,7 363,3 560,4 465,4 670 713,2 в том числе: принято 437,4 332,4 421,3 351 558 613,4 отправлено 145,3 30,9 98,4 80,1 72,5 84,9 оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания - - 40,7 34,3 38,8 14,9

Количество гостиниц в 2005 году составляло всего 239 по стране, по состоянию на 2018 год это число возросло до 916:

