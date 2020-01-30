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  30 января 2020
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Сколько турфирм и гостиниц имеются в сфере туризма в Узбекистане? (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Важную роль в экономике страны играет развитие туризма и уровень предоставления услуг в сфере туризма. На 2005 год в стране насчитывалось всего 258 туристических фирм с количеством обслуживаемых в 582,7 тыс. человек, на сегодняшний день эта цифра увеличилась практически вдвое и составляет 502 туристических организаций, с количеством обслуженных в 713,2 тыс. человек (2018 год).

Комитет по статистике РУз предоставил следующие данные:

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Количество туристских фирм и организаций, единиц

258

313

398

433

449

502

ими обслужено посетителей всего, тыс. Человек

582,7

363,3

560,4

465,4

670

713,2

в том числе:

принято

437,4

332,4

421,3

351

558

613,4

отправлено

145,3

30,9

98,4

80,1

72,5

84,9

оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания

-

-

40,7

34,3

38,8

14,9

Количество гостиниц в 2005 году составляло всего 239 по стране, по состоянию на 2018 год это число возросло до 916:

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Число гостиниц и аналогичных средств размещения (объектов)

239

434

661

750

816

916

в них:

число мест, единиц

17152

22600

34898

37795

39833

40788

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