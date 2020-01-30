Сколько турфирм и гостиниц имеются в сфере туризма в Узбекистане? (таблица)

- Узбекистан, экономика
- 13:51, 30 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Важную роль в экономике страны играет развитие туризма и уровень предоставления услуг в сфере туризма. На 2005 год в стране насчитывалось всего 258 туристических фирм с количеством обслуживаемых в 582,7 тыс. человек, на сегодняшний день эта цифра увеличилась практически вдвое и составляет 502 туристических организаций, с количеством обслуженных в 713,2 тыс. человек (2018 год).
Комитет по статистике РУз предоставил следующие данные:
|
2005
|
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Количество туристских фирм и организаций, единиц
|
258
|
313
|
398
|
433
|
449
|
502
|
ими обслужено посетителей всего, тыс. Человек
|
582,7
|
363,3
|
560,4
|
465,4
|
670
|
713,2
|
в том числе:
|
принято
|
437,4
|
332,4
|
421,3
|
351
|
558
|
613,4
|
отправлено
|
145,3
|
30,9
|
98,4
|
80,1
|
72,5
|
84,9
|
оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания
|
-
|
-
|
40,7
|
34,3
|
38,8
|
14,9
Количество гостиниц в 2005 году составляло всего 239 по стране, по состоянию на 2018 год это число возросло до 916:
|
2005
|
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Число гостиниц и аналогичных средств размещения (объектов)
|
239
|
434
|
661
|
750
|
816
|
916
|
в них:
|
число мест, единиц
|
17152
|
22600
|
34898
|
37795
|
39833
|
40788