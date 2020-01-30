72 студента из Узбекистана остаются в эпицентре вспышки вируса в Китае

Ухань шаары

CentralAsia (UZ) - В китайском городе Ухань, где более сотни людей погибли от нового коронавируса, находятся 72 студента из Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Сената Узбекистана.

Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта получил от ответственных работников Министерства иностранных дел Узбекистана сведения относительно состояния молодых людей Узбекистана, находящихся в Китае.

Согласно этим сведениям, в настоящее время на территории Китая, где наблюдается сложная эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса, находятся 72 студента из Узбекистана, с которыми сотрудники посольства страны в Китае, службы Генерального консульства и администрация университета поддерживают постоянный диалог.

"На состояние здоровья у узбекистанских студентов нет никаких жалоб. Ситуация полностью под контролем", - отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов говорил, что узбекские студенты, заблокированные в Китае, будут возвращены домой.

По последним данным, 170 человек погибли в Китае от новой вирусной вспышки.