[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
72 студента из Узбекистана остаются в эпицентре вспышки вируса в Китае
Ухань шаары
Ухань шаары

CentralAsia (UZ) -  В китайском городе Ухань, где более сотни людей погибли от нового коронавируса, находятся 72 студента из Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Сената Узбекистана.

Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта получил от ответственных работников Министерства иностранных дел Узбекистана сведения относительно состояния молодых людей Узбекистана, находящихся в Китае.

Согласно этим сведениям, в настоящее время на территории Китая, где наблюдается сложная эпидемическая ситуация в связи с распространением коронавируса, находятся 72 студента из Узбекистана, с которыми сотрудники посольства страны в Китае, службы Генерального консульства и администрация университета поддерживают постоянный диалог.

"На состояние здоровья у узбекистанских студентов нет никаких жалоб. Ситуация полностью под контролем", - отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов говорил, что узбекские студенты, заблокированные в Китае, будут возвращены домой.

По последним данным, 170 человек погибли в Китае от новой вирусной вспышки.

print
  • В Монголии мать и дочь стали звездами бодибилдинга
  • Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
  • Бывший вице-министр здравоохранения Монголии призвал врачей работать в Ухани



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com