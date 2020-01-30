В Самарканде 16 рабочих шахты похитили более 10 кг золотой руды

CentralAsia (UZ) - Каттакурганский районный суд Самаркандской области приговорил 16 работников Каракутанского месторождения Навоийского горно-металлургического комбината на долгие сроки тюрьмы. Все они были обвинены в краже золотосодержащей руды.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Следствием установлено, что в июне 2019 года рабочий шахты «Каракутан», относящейся к «Навоийскому горно-металлургическому комбинату», 38-летний З.Х., с целью похищения золотосодержащей руды, вступил в преступный сговор с другими пятью рабочими шахты.

Группа с 13 по 17 июня 2019 года незаконно добывали золотосодержащую руду и по окончании смены, закладывали руду по мешкам, после чего в конце последней смены тайно спрятали мешки с рудой у входа в шахту, откуда погрузив мешки на грузовой автомобиль, находящийся под управлением З.Х. вывезли золотосодержащую руду весом 9930 кг, в которой имелось 1176,96 грамм золота и 1210,52 грамм серебра на общую сумму 438.039.729 сум (около 46 тысяч долларов США).

18 июня 2019 года двое мужчин были задержаны при перевозке 5540 кг руды сотрудниками ОВД в городке Зиёвуддин Пахтачинского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, один из участников был приговорен к 9 годам 6 месяцам; другой к 8 годам лишения свободы, другие виновные также получили аналогичные сроки наказания.