В Костанайской области ОПГ похитили 22 девушек и заставили заниматься проституцией. Суд вынес решение

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - В Костанайской области суд вынес решение по делу о вовлечении в проституцию. Д.Шакмаев, К.Аскарова, С.Фабрициус, С.Андреев, В.Киструга и Р.Мендибаев обвинялись в незаконном получении доходов:с мая 2013 года по 29 марта 2018 года, вовлекая девушек для оказания интимных услуг в увеселительных и иных заведениях, сообщает пресс-служба суда.



Суд установил, что Д.Шакмаев для получения прибыли себе и в пользу участников организованной преступной группы насильственно похитил и незаконно лишил свободы 22 потерпевших. Эти деяния совершены с целью вовлечения их в занятие проституцией, в том числе и заведомо в отношении несовершеннолетних с применением насилия и угрозой его применения. ОПГ в указанный период содержали потерпевших, в том числе несовершеннолетних, в арендованных для этого квартирах и домах Костаная.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями ряда судебных экспертиз, частичными признательными показаниями подсудимых, подтверждающихся материалами уголовного дела и негласными следственными действими.

Суд при назначении наказания принял во внимание требования закона об учете смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу, роль каждого соучастника в преступной деятельности, личность подсудимых. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие у Р.Мендыбаева, С.Андреева, Д.Шакмаева и С.Фабрициус малолетних детей, а также 2 группы инвалидности у В.Киструги.

Вместе с тем, в действиях В.Киструга суд признал опасный рецидив преступлений. Обстоятельств, отягчающих наказание, обвинением остальным подсудимым невменено.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области приговорил по совокупности преступлений Д.Шакмаева к 15-ти, С.Фабрициуса, С.Андреева и Р.Мендыбаева– к 14-ти, В.Кистругу и К.Аскарову к 14 годам 6 месяцам лишения свободы каждого.

Приговор не вступил в законную силу.