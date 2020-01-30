Депутат МНП Номтойбаяр подал заявление об отставке

CentralAsia (MNG) - Член парламента и сын монгольского миллиардера от правящей партии Монголии Н.Номтойбаяр официально будет исключен из этих рядов.

Такое решение о Н.Номтойбаяр было принято комитетом по пересмотру Монгольской народной партии (МНП) 29 января. Это произошло после того, как генеральная прокуратура Монголии попросила парламент лишить депутата Н.Номтойбаяра его иммунитета.

Сегодня, 30 января, Н.Номтойбаяр по собственной просьбе подал заявление об освобождении его от должности от депутата парламента.

Депутаты проголосовали против лишения депутата неприкосновенности в ходе тайного голосования, но во время телеэфиров они откровенно говорили, что А Номтойбаяра надо лишить неприкосновенности. Таким образом, тайное голосование было признано недействительным.

А.Номтойбаяр после встречи отметил: "Стало ясно, что я не стану кандидатом на парламентских выборах в 2020 году. Поэтому необходимо временно отойти от политики. Я подам заявление об отставке. Но я не уйду от политики".