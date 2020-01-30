Туркменистан не снял запрет на транзит таджикских грузов через свою территорию

Грузоперевозки

CentralAsia (TJ) - Туркменистан не снял запрет на транзит таджикских грузов через свою территорию. Об этом сообщил министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода на пресс-конференции в Душанбе, передает АП.



- Когда мы обсуждаем этот вопрос со своими туркменскими коллегами, они утверждают, что не знают причины, - сказал он.

Он отметил, что туркменские дороги остаются закрытыми не только для таджикских грузоперевозчиков, но и для перевозчиков других стран, которые везут грузы в Таджикистан.

- Мы нашли альтернативные пути для выхода на Ближний Восток в объезд Туркменистана: через Узбекистан, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан далее до Ирана и Турции, - сказал министр.

Глава Минтранса подчеркнул, что этот маршрут до Ирана по сравнению с маршрутом посредством Туркменистана длиннее на 1 тысячу километров, а до Турции, наоборот – на 434 километра короче.

Напомним, Туркменистан приостановил проезд транспорта с таджикскими грузами посредством своей территории в начале февраля прошлого года.