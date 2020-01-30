В Узбекистане будущих журналистов заставляют заниматься троллингом - СМИ

CentralAsia (UZ) - Массированную атаку на известного блогера Кирилла Альтмана произвели студенты Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. Поводом послужил комментарий блогера «я не знаю, что тут происходит, но, когда я вижу эту фотографию, у меня мурашки по спине и слеза в углу глаза. Настоящая любовь к Родине», сообщает Аналитический портал Центральной Азии (АССА).

Текст был размещен под фото поющих гимн депутатов узбекского парламента.

Самоиронию автора в штыки восприняли будущие журналисты. Словно по команде десятки студентов стали размещать гневные посты. К примеру, один из юных критиков обвинил блогера в том, что он смеется над государством.

Его сокурсники стали угрожать судом и указывать на проблемы с психикой Альтмана. Намекая на национальность блогера, его критик написал, что «даже Иуда на его фоне выглядит более порядочным. Если вы скажете, а как же свобода слова, я вам отвечу — свобода слова заканчивается там, где начинается оскорбление народа!».

«Развернутая компания травли в социальной сети показала, что в Узбекистане уже имеется зрелое сообщество троллей. В профессионализме они пока уступают российским единомышленникам, но с получением высшего образования быстро повысят свою квалификацию», — отмечает АССА политолог из Узбекистана.

По его словам, изначально их формированием занималась Служба национальной безопасности (ныне Служба госбезопасности). «После андижанского расстрела 2005 года под публикациями стали появляться комментарии, защищающие Каримова и его политику. В 2011 году анонимные проправительственные комментарии появились в защиту дочери президента Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тиллаевой, — вспоминает эксперт.- Тогда она проиграла в Париже дело о клевете в публикации, в которой ее назвали дочерью диктатора. Часто СНБ привлекала журналистов из государственных СМИ для изобличения врагов народа из числа журналистов независимых изданий».

При президенте Мирзиееве в 2018 году о троллях и ботах «позаботился» Союз молодежи Узбекистана. В мае он проводил семинар для 150 молодых репортеров. Журналистам удалось выяснить, что группа активных членов Союза молодежи Узбекистана занимаются троллингом. По приказу руководства Союза молодежи каждый из них открыл по 4-5 аккаунтов в Фейсбуке для организации троллинговых атак против пользователей, высказывающих негативные мнения об организации.

В том же году студенты Ташкентского университета информационных технологий и по совместительству активисты Союза молодежи оклеветали в сети Умида Гафурова, автора блога Troll.uz. Причиной троллинга стали посты блогера о системе высшего образования в стране и университете.

В 2019 году уже руководство политической партии «Миллий тикланиш» потребовала от своих членов атаковать блогера Нозима Сафари, допустившего нелицеприятные выводы о деятельности партии.