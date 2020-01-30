В Казахстане двух мужчин задержали за распространение слухов о коронавирусе

CentralAsia (KZ) - Двух мужчин задержали за распространение слухов о коронавирусе в Капшагае. Ими оказались водители скорой помощи. Они запустили рассылку о том, что в Капшагае выявили больных коронавирусом, сообщает телеканал Atameken Business.

При проверке информация не подтвердилась. Сотрудникам полиции удалось выявить распространителей. Они были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Они запустили рассылку о том, что в Капшагае выявили больных коронавирусом, сообщает телеканал ATAMEKEN BUSINESS. При проверке информация не подтвердилась. Сотрудникам полиции удалось выявить распространителей. Они были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.



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