[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане двух мужчин задержали за распространение слухов о коронавирусе

CentralAsia (KZ) -  Двух мужчин задержали за распространение слухов о коронавирусе в Капшагае. Ими оказались водители скорой помощи. Они запустили рассылку о том, что в Капшагае выявили больных коронавирусом, сообщает телеканал Atameken Business.

При проверке информация не подтвердилась. Сотрудникам полиции удалось выявить распространителей. Они были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Они запустили рассылку о том, что в Капшагае выявили больных коронавирусом, сообщает телеканал ATAMEKEN BUSINESS. При проверке информация не подтвердилась. Сотрудникам полиции удалось выявить распространителей. Они были доставлены в Капшагайский городской отдел полиции. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/dvoih-muzhchin-zaderzhali-za-rasprostranenie-sluhov-o-koronaviruse-v-kapshagae
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
print
  • В Узбекистане сила землетрясения, произошедшего в Афганистане, составила 2 балла
  • Алжир поможет Монголии в обучении и стажировке сотрудников в нефтяной компании Sonatrach
  • Ложку и нож из костей эпохи неолита нашли в Монголии



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com