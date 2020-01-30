Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова (фото)

CentralAsia (UZ) - В день рождения первого президента Узбекистана, 30 января, стало доброй традицией отмечать эту дату, сообщает пресс-служба главы государства.



В этот день Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику И.Каримова в Ташкенте. Прочитаны суры из священного Корана. Говорилось о многогранной деятельности, качествах Ислама Каримова.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители Администрации Президента, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, общественность города.

Цветы возложены и к памятникам первому президенту на его родине в Самарканде и Карши.