В Узбекистане на тепловой электростанции произошел пожар (видео)

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 30 января, на Ново-Ангренской тепловой электростанции под Ташкентом произошел пожар. Министерство энергетики прокомментировало ситуацию.

Как отмечается в сообщении министерства, в 11 часов 40 минут для устранения неплотности в котлоагрегате отключен энергоблок № 4 Ново-Ангренской ТЭС. В это же время произошло возгорание кровли энергоблока № 4. Оперативным персоналом станции применены первичные средства пожаротушения, а также были привлечены силы пожарных бригад. В 14-00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В настоящее время энергоблок выведен в ремонт и ведутся работы по восстановлению работоспособности энергоблока. Для расследования данной ситуации создана специальная комиссия.

На данный момент на Ново-Ангренской тепловой электростанции работают три энергоблока общей мощностью 580 МВт.