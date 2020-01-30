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  30 января 2020
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Google временно закрывает все офисы в Китае из-за коронавируса
Google
Google

CentralAsia (CA) -  Американская корпорация Google объявила о временном закрытии всех своих офисов в Китае (включая Гонконг и Тайвань) из-за угрозы коронавируса, передает "Ъ".

Сейчас офисы Google в Китае не работают из-за продленных новогодних каникул — так китайские власти пытаются снизить распространение вируса, побуждая жителей оставаться дома и избегать поездок. Представитель Google заявил, что компания планирует и дальше держать свои офисы закрытыми в соответствии с указаниями правительства, также Google ввела временные ограничения на командировки в Китай.

Компания советует работникам в Китае и сотрудникам, чьи родственники недавно побывали в Китае, вернуться домой и работать из дома в течение как минимум 14 дней с момента из приезда.

Несмотря на то что в Китае не работает большая часть сервисов Google, в стране находятся четыре представительства компании. Также у Google в Китае есть бизнес по продаже смартфонов Pixel и умных колонок Google Home.

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