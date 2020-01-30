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  30 января 2020
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Премьер-министр Казахстана провел встречи с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации

CentralAsia (KZ) -  Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречи с представителями зарубежных деловых, правительственных и экспертных кругов в области цифровизации и инноваций, прибывшими в г. Алматы для участия в форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики», сообщает пресс-служба правительства.

На встрече с директором по трансформации правительства «Amazon Web Services» Л. Максвеллом обсуждены перспективы реализации на площадке Международного финансового центра «Астана» проекта «Edge Point of Presence» (Edge PoP – системы облачных вычислений и быстрой доставки контента) и последующего развития в Казахстане физической инфраструктуры указанной компании, в т.ч. регионального дата-центра.

Глава Правительства призвал руководство «Amazon Web Services» к развитию сотрудничества по подготовке кадров с Astana IT University, а также реализации проектов на базе Astana IT Hub.

В ходе переговоров с директором Государственной цифровой службы Великобритании К. Фергюсоном рассмотрены вопросы обмена опытом по цифровизации сферы оказания государственных услуг, налоговой системы, интеграции информационных систем государственных органов, а также подготовки и повышения квалификации IT-специалистов.

На встрече со старшим советником по инновациям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) К. Фабианом обсуждены перспективы открытия в Казахстане регионального хаба ЮНИСЕФ по реализации инициативы GIGA, направленной на обеспечение среднеобразовательных школ высокоскоростным доступом к интернету и развитию инновационных стартапов.



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