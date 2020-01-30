Туркменистан подписал меморандум с швейцарской компанией по защите маркировки

CentralAsia (TM) - Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнёрстве между Министерством финансов и экономики Туркменистана и швейцарской компанией «SICPA SA», являющейся мировым лидером в области маркировки защищёнными знаками состоялась в Ашхабаде, передает turkmenportal.



Учитывая, что «SICPA SA» разработала инновационное решение по отслеживанию различных видов продовольственной и промышленной продукции, Министерство финансов и экономики нашей страны выразило заинтересованность в сотрудничестве по безопасной аутентификации, контролю объёмов производства и мониторинга движения товаров, импортируемых и экспортируемых Туркменистаном.

Для подписания Меморандума и обсуждения перспектив партнёрства в Ашхабад прибыла делегация вышеназванной компании во главе с председателем правления и генеральным директором Филиппом Амоном. Во время переговоров стороны подтвердили готовность к открытому и доверительному диалогу, чтобы обеспечить рынок качественными и высокотехнологичными маркировочными решениями, которые защитят и покупателей, и торговую сеть страны от контрафактной продукции.