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  31 января 2020
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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения

CentralAsia (CA) -  На экстренном заседании, созванном по требованию Гендиректора Всемирной организации здравоохранения, профильный комитет ВОЗ счел необходимым объявить чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса, который получил официальное, хотя и временное, название «острое респираторное заболевание 2019н-КоВ», передает служба новостей ООН.

Заседание Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, созванное в Женеве, продолжалось несколько часов: ученые проводили всестороннюю оценку данных о распространении коронавируса. Последняя информация, а это 7736 подтвержденных случаев заболевания и свыше 12 тысяч подозрений на инфекцию в одном только Китае, заставила членов Комитета принять решение рекомендовать Генеральному директору ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию международного значения.

От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9692 человек, сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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