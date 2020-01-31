ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения

CentralAsia (CA) - На экстренном заседании, созванном по требованию Гендиректора Всемирной организации здравоохранения, профильный комитет ВОЗ счел необходимым объявить чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса, который получил официальное, хотя и временное, название «острое респираторное заболевание 2019н-КоВ», передает служба новостей ООН.



Заседание Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, созванное в Женеве, продолжалось несколько часов: ученые проводили всестороннюю оценку данных о распространении коронавируса. Последняя информация, а это 7736 подтвержденных случаев заболевания и свыше 12 тысяч подозрений на инфекцию в одном только Китае, заставила членов Комитета принять решение рекомендовать Генеральному директору ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию международного значения.

От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9692 человек, сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.