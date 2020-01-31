В Узбекистане создали комиссию по терминам для обеспечения соблюдения норм и правил литературного языка

CentralAsia (UZ) - Постановлением Правительства Узбекистана от 29 января образована Комиссия по терминам при Кабинете Министров, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Постановлением определены основные задачи Комиссии.

В частности, Комиссия по терминам вводит в официальное употребление новые научно обоснованные слова и термины, обеспечивает соблюдение норм и правил литературного языка, а также правовых, технических и иных специальных правил в законопроектах.

Постановлением утверждены Положение о Комиссии по терминам и ее состав.

Согласно положению, Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Деятельность Комиссии координируется Департаментом развития государственного языка Кабинета Министров.

Несмотря на то, что узбекскому языку в 1989 году был присвоен статус государственного, эксперты и общественность критиковали то, что язык не был полностью задействован, особенно в государственном управлении, игнорировались ряд проблем в развитии узбекского языка.

22 октября 2019 года президент Шавкат Мирзияев издал указ «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка» и поручил Кабинету министров создать Департамент по развитию государственного языка в составе 9 экспертов.