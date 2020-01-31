Какую зарплату будет получать Медведев на посту зампредседателя Совбеза России?

CentralAsia (CA) - Зарплата Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности России составит 618,7 тысячи рублей ($9700) в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



По расчетам РБК, месячная зарплата Медведева как премьер-министра в конце 2019-го была точно такой же — 618,7 тысячи рублей, до этой суммы она выросла после первой за четыре года индексации зарплат чиновников.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Новым премьер-министром был избран бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.