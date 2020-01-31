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  31 января 2020
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Сколько больниц и врачей есть в Узбекистане? (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Уровень здравоохранения напрямую зависит от количества медицинских учреждений и количества специалистов в стране.

В 2000 году по Узбекистану насчитывалось всего 1162 больничных учреждений, из них самым оснащенным стал Ферганский регион со 126-ю медицинскими учреждениями.

На 2018 год цифры практически не изменились и составляют 1165 больничных учреждений и самым оснащенным оказалась столица со 144-мя больничными учреждениями.

Какие регионы наиболее развиты в сфере здравоохранения поможет разобраться таблица, предоставленная Комитетом по статистике РУз. Количество больниц в стране:

2000

2005

2010

2015

2018

Узбекистан

1 162

1 149

1158

1071

1165

Республика Каракалпакстан

88

75

50

42

43

области:

Андижанская

81

96

92

125

139

Бухарская

45

68

72

72

81

Джизакская

67

60

63

58

58

Кашкадарьинская

107

107

104

90

94

Навоийская

48

44

43

29

31

Наманганская

115

107

108

99

131

Самаркандская

117

112

107

91

85

Сурхандарьинская

92

88

78

50

64

Сырдарьинская

36

33

36

34

38

Ташкентская

101

104

91

73

82

Ферганская

126

113

157

124

116

Хорезмская

43

39

32

37

42

г. Ташкент

96

103

106

131

144

Медицинский персонал на 2018 год составляет 89,8 тысяч человек, из них:

терапевтического профиля

89,8

в том числе врачи по лечебной физкультуре и спорту

хирургического профиля

19,2

акушеров-гинекологов

0,1

педиатров

11,3

офтальмологов

5,7

отоларингологов

6,1

фтизиатров

1,8

невропатологов

1,9

психиатров

1,2

наркологов

2,9

дермато-венерологов

1,3

стоматологов

0,5

врачей санитарно-эпидемиологической группы

1,3

рентгенологов и радиологов

8,5

онкологов

4,6

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