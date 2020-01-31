Сколько больниц и врачей есть в Узбекистане? (таблица)

CentralAsia (UZ) - Уровень здравоохранения напрямую зависит от количества медицинских учреждений и количества специалистов в стране.

В 2000 году по Узбекистану насчитывалось всего 1162 больничных учреждений, из них самым оснащенным стал Ферганский регион со 126-ю медицинскими учреждениями.

На 2018 год цифры практически не изменились и составляют 1165 больничных учреждений и самым оснащенным оказалась столица со 144-мя больничными учреждениями.

Какие регионы наиболее развиты в сфере здравоохранения поможет разобраться таблица, предоставленная Комитетом по статистике РУз. Количество больниц в стране:

2000 2005 2010 2015 2018 Узбекистан 1 162 1 149 1158 1071 1165 Республика Каракалпакстан 88 75 50 42 43 области: Андижанская 81 96 92 125 139 Бухарская 45 68 72 72 81 Джизакская 67 60 63 58 58 Кашкадарьинская 107 107 104 90 94 Навоийская 48 44 43 29 31 Наманганская 115 107 108 99 131 Самаркандская 117 112 107 91 85 Сурхандарьинская 92 88 78 50 64 Сырдарьинская 36 33 36 34 38 Ташкентская 101 104 91 73 82 Ферганская 126 113 157 124 116 Хорезмская 43 39 32 37 42 г. Ташкент 96 103 106 131 144

Медицинский персонал на 2018 год составляет 89,8 тысяч человек, из них: