Сколько больниц и врачей есть в Узбекистане? (таблица)

- Узбекистан, общество
- 9:49, 31 января 2020
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- Обновлено: 10:04, 31 января 2020
CentralAsia (UZ) - Уровень здравоохранения напрямую зависит от количества медицинских учреждений и количества специалистов в стране.
В 2000 году по Узбекистану насчитывалось всего 1162 больничных учреждений, из них самым оснащенным стал Ферганский регион со 126-ю медицинскими учреждениями.
На 2018 год цифры практически не изменились и составляют 1165 больничных учреждений и самым оснащенным оказалась столица со 144-мя больничными учреждениями.
Какие регионы наиболее развиты в сфере здравоохранения поможет разобраться таблица, предоставленная Комитетом по статистике РУз. Количество больниц в стране:
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2018
|
Узбекистан
|
1 162
|
1 149
|
1158
|
1071
|
1165
|
Республика Каракалпакстан
|
88
|
75
|
50
|
42
|
43
|
области:
|
Андижанская
|
81
|
96
|
92
|
125
|
139
|
Бухарская
|
45
|
68
|
72
|
72
|
81
|
Джизакская
|
67
|
60
|
63
|
58
|
58
|
Кашкадарьинская
|
107
|
107
|
104
|
90
|
94
|
Навоийская
|
48
|
44
|
43
|
29
|
31
|
Наманганская
|
115
|
107
|
108
|
99
|
131
|
Самаркандская
|
117
|
112
|
107
|
91
|
85
|
Сурхандарьинская
|
92
|
88
|
78
|
50
|
64
|
Сырдарьинская
|
36
|
33
|
36
|
34
|
38
|
Ташкентская
|
101
|
104
|
91
|
73
|
82
|
Ферганская
|
126
|
113
|
157
|
124
|
116
|
Хорезмская
|
43
|
39
|
32
|
37
|
42
|
г. Ташкент
|
96
|
103
|
106
|
131
|
144
Медицинский персонал на 2018 год составляет 89,8 тысяч человек, из них:
|
терапевтического профиля
|
89,8
|
в том числе врачи по лечебной физкультуре и спорту
|
хирургического профиля
|
19,2
|
акушеров-гинекологов
|
0,1
|
педиатров
|
11,3
|
офтальмологов
|
5,7
|
отоларингологов
|
6,1
|
фтизиатров
|
1,8
|
невропатологов
|
1,9
|
психиатров
|
1,2
|
наркологов
|
2,9
|
дермато-венерологов
|
1,3
|
стоматологов
|
0,5
|
врачей санитарно-эпидемиологической группы
|
1,3
|
рентгенологов и радиологов
|
8,5
|
онкологов
|
4,6