Авиакомпания MIAT отменила рейсы в Пекин и Гонконг

CentralAsia (MNG) - Mongolian Airlines (MIAT) отменила некоторые рейсы из Пекина и Гонконга в связи со вспышкой коронавируса.

Компания отменила в общей сложности 10 рейсов в направлении Пекина в феврале и 8 рейсов в Гонконг в феврале и марте, при этом другие рейсы продолжаются.

- Мы работаем по режиме регулирования 24 часа в связи с отменой рейса, - сообщал соответствующее лицо компании.

MIAT - Mongolian Airlines (Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр- МИАТ) — авиаперевозчик Монголии. Выполняет международные рейсы по шести направлениям Берлин, Пекин, Москва, Сеул, Осака, Токио, Гонконг. Портом приписки является Международный аэропорт Буянт-Ухаа, расположенный в Улан-Баторе.