[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Авиакомпания MIAT отменила рейсы в Пекин и Гонконг

CentralAsia (MNG) -  Mongolian Airlines (MIAT) отменила некоторые рейсы из Пекина и Гонконга в связи со вспышкой коронавируса.

Компания отменила в общей сложности 10 рейсов в направлении Пекина в феврале и 8 рейсов в Гонконг в феврале и марте, при этом другие рейсы продолжаются.

- Мы работаем по режиме регулирования 24 часа в связи с отменой рейса, - сообщал соответствующее лицо компании.

MIAT - Mongolian Airlines (Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр- МИАТ) — авиаперевозчик Монголии. Выполняет международные рейсы по шести направлениям Берлин, Пекин, Москва, Сеул, Осака, Токио, Гонконг. Портом приписки является Международный аэропорт Буянт-Ухаа, расположенный в Улан-Баторе.

print
  • Монголия впервые приостановила соревнования по традиционной борьбе Цагаан Сара
  • В Узбекистане в борьбе с «поножовщиной» затупили острие 350 ножей на рынке
  • Испугавшегося пыток на родине гея вышлют из России в Узбекистан



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com