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  31 января 2020
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За взятку арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы

CentralAsia (KZ) -  Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда Казахстана по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда г.Алматы.

Он подозревается в получении через посредника – секретаря судебного заседания взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.

22 января 2020 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом.

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