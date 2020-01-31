За взятку арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы

CentralAsia (KZ) - Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда Казахстана по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда г.Алматы.

Он подозревается в получении через посредника – секретаря судебного заседания взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.

22 января 2020 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом.