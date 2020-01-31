В Узбекистане чиновники во время совещания устроили зарядку (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как во время совещания узбекистанские чиновники занялись зарядкой прямо за столами.

Судя по видео, зарядка была запланированной, так как упражнения участникам заседания показывал человек в спортивной форме.

Напомним, что пару лет назад власти Ташкента запустили акцию по проведению в городе массовой утренней зарядки.

Тогда хокимият Ташкента и Управление физической культуры и спорта столицы призывали все министерства и ведомства, организации и предприятия, государственные органы ввести практику проведения "Дня спорта и здоровья" на постоянном уровне. В рамках мероприятий планировалось обеспечить необходимым спортивным инвентарем всех сотрудников, с учетом их интересов и возраста.



