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  31 января 2020
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В Узбекистане чиновники во время совещания устроили зарядку (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как во время совещания узбекистанские чиновники занялись зарядкой прямо за столами.

Судя по видео, зарядка была запланированной, так как упражнения участникам заседания показывал человек в спортивной форме.

Напомним, что пару лет назад власти Ташкента запустили акцию по проведению в городе массовой утренней зарядки.

Тогда хокимият Ташкента и Управление физической культуры и спорта столицы призывали все министерства и ведомства, организации и предприятия, государственные органы ввести практику проведения "Дня спорта и здоровья" на постоянном уровне. В рамках мероприятий планировалось обеспечить необходимым спортивным инвентарем всех сотрудников, с учетом их интересов и возраста.


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