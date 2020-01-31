[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рабочие из Таджикистана пострадали при взрыве газового баллона в Уральске

CentralAsia (TJ) -  Трое граждан Таджикистана пострадали в результате взрыва газового баллона в посёлке городского типа Зачаганск в Западно-Казахстанской области (ЗКО). Все трое мужчин получили различные ожоги, они находятся в больнице.

Хлопок газовоздушной смеси произошел вечером 30 января в частном доме по улице Бекимова в Зачаганске (находится в подчинении города Уральск), передает портал "Мой город"

"В частном строящемся нежилом сборно-щитовом доме из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации газового оборудования, а именно в результате нагрева тепловой газовой пушкой «Парма ТПГ-30» газового баллона произошел его разрыв с последующей вспышкой газовоздушной смеси и обрушением стены. Также загорелась стена, потолочное перекрытие на площади 80 кв.м. Пожар был ликвидирован сотрудниками Службы пожаротушения ДЧС ЗКО", - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев.

По его словам, мужчины грелись от тепловой пушки, и в какой-то момент этой же пушкой стали греть второй газовый баллон, который в результате и разорвало.

По предварительной информации, пострадавшие - граждане Таджикистана - проводили ремонтные работы в доме.

Между тем в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что у пострадавщих ожоги различной степени.

"У 22-летнего мужчины диагностирован термический ожог лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Еще один мужчина 22 лет был доставлен с термическим ожогом ягодиц. У третьего пострадавшего 17 лет диагностирован термический ожог затылочной области. Все доставлены в больницу", - сказали в облздраве.

print
  • Алжир поможет Монголии в обучении и стажировке сотрудников в нефтяной компании Sonatrach
  • Грунт с человеческими костями привезли на стройку мечети в Ташкенте (видео)
  • Минэнерго Таджикистана: строительство ветки D газопровода Туркменистан-Китай завершится в срок



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com