Рабочие из Таджикистана пострадали при взрыве газового баллона в Уральске

CentralAsia (TJ) - Трое граждан Таджикистана пострадали в результате взрыва газового баллона в посёлке городского типа Зачаганск в Западно-Казахстанской области (ЗКО). Все трое мужчин получили различные ожоги, они находятся в больнице.

Хлопок газовоздушной смеси произошел вечером 30 января в частном доме по улице Бекимова в Зачаганске (находится в подчинении города Уральск), передает портал "Мой город"

"В частном строящемся нежилом сборно-щитовом доме из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации газового оборудования, а именно в результате нагрева тепловой газовой пушкой «Парма ТПГ-30» газового баллона произошел его разрыв с последующей вспышкой газовоздушной смеси и обрушением стены. Также загорелась стена, потолочное перекрытие на площади 80 кв.м. Пожар был ликвидирован сотрудниками Службы пожаротушения ДЧС ЗКО", - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев.

По его словам, мужчины грелись от тепловой пушки, и в какой-то момент этой же пушкой стали греть второй газовый баллон, который в результате и разорвало.

По предварительной информации, пострадавшие - граждане Таджикистана - проводили ремонтные работы в доме.

Между тем в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что у пострадавщих ожоги различной степени.

"У 22-летнего мужчины диагностирован термический ожог лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Еще один мужчина 22 лет был доставлен с термическим ожогом ягодиц. У третьего пострадавшего 17 лет диагностирован термический ожог затылочной области. Все доставлены в больницу", - сказали в облздраве.