Премьер-министры Казахстана и России провели рабочую встречу в Алматы

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме «Digital Almaty», сообщает пресс-служба правительства РК.



- Мы нацелены и далее работать с российскими партнерами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами, — сказал А. Мамин.

Россия – главный торговый партнер Казахстана. За 11 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил $17,2 млрд. В РК действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 37,4% от общего числа предприятий с иностранным капиталом.

- Для поддержания высокой положительной динамики торгово-экономического взаимодействия необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими деловыми кругами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран. Это важная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии, — сказал А. Мамин.