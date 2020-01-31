В Алматы обсудили вопросы дальнейшего развития ЕАЭС

CentralAsia (KZ) - В Алматы сегодня проходит очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз). В том числе вопросы таможенного и технического регулирования, торговли, развития общего рынка лекарственных средств и сотрудничество стран-участниц в области информационно-технологических процессов, сообщает пресс-служба правительства РК.

Участники встречи обсудили текущий статус подготовки документа, определяющего стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

Важным вопросом повестки дня стало обсуждение работы по устранению странами барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

Стороны обсудили тему признания банковских гарантий при участии во взаимных государственных закупках. Так, если Казахстан принимает банковские гарантий всех стран ЕАЭС, в России в качестве обеспечения участия в процедурах государственных закупок принимаются банковские гарантии исключительно российских банков.