Монголия впервые приостановила соревнования по традиционной борьбе Цагаан Сара

CentralAsia (MNG) - На днях Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии приняла решение приостановить соревнование по традиционной борьбе Цагаан Сара (Лунный Новый год).

Впервые популярное у монгол соревнование по национальной борьбе не состоится. Кроме того, комиссия рекомендовала людям отмечать Цагаан Сар в уединении и избегать поездок.

Это решение направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и связано с угрозой коронавируса в китайском городе Ухане.

По данным Министерства здравоохранения и делегации Всемирной организации здравоохранения в Улан-Баторе, по состоянию на 31 января, в Монголии нет подтвержденных случаев заболевания.

До настоящего времени в общей сложности 29 подозреваемых, которые вернулись из Китая, были тщательно проверены: анализы на вируса 14 из них были отрицательными, однако 13 человек все еще находятся под наблюдением в Национальном центре инфекционных заболеваний.

Напомним, что Цагаан Сар празднуют три дня. Традиции Цагаан Сар насчитывают несколько веков.Как и в китайский Новый год, который отмечали недавно, Цагаан Сар - или Праздник Белой Луны, это самый важный семейный праздник года, когда семьи собираются вместе и по обычаю посещают с визитом на родственников и друзей.