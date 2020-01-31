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  31 января 2020
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Узбекистан намерен ограничить выезд граждан в Китай

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане выступили за введение ограничений на выезд граждан в Китай, где бушует вспышка новой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алишер Шадманов, сообщает пресс-служба Минздрава.

"На период эпидемии нового коронавируса необходимо ввести визовые ограничения на пересечение границы Узбекистана", - отметил Алишер Шадманов.

Отмечается, что вопрос закрытия границ не входит в компетенцию Министерства здравоохранения. Тем не менее министр здравоохранения Алишер Шадманов подчеркнул, что Узбекистану следует временно ограничить выезд граждан Узбекистана в Китай, а также въезд туристов из КНР и других иностранных граждан в страну.

В Ухани сейчас остаются 72 узбекистанских студента, которых Китай не разрешил эвакуировать в Узбекистан.

Как отмечалось ранее, на экстренном заседании профильный комитет ВОЗ счел необходимым объявить чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышкой коронавируса.

По последним данным, зарегистрировано 7736 подтвержденных случаев заболевания и свыше 12 тысяч подозрений на инфекцию в одном только Китае. От нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9692 человек, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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