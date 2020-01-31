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  31 января 2020
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Замглавы УВД в Узбекистане уволился из-за гибели мужчины после допроса в милиции

CentralAsia (UZ) -  По данным МВД Узбекистана, первый заместитель начальника Кашкадарьинского УВД добровольно подал в отставку после инцидента со смертью мужчины после допроса. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте, прошедшего 30 января.

Прокуратура возбудила уголовное дело по данному вопросу. Уже задержаны двое сотрудников Чиракчинского РУВД. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

На конференции также присутствовали родственники погибшего. Брат покойного выразил недоверие некоторым сотрудникам органов внутренних дел и попросил провести полное расследование по этому делу, сообщает repost.uz.

Ранее сообщалось, что 22 января житель Чиракчинского района Кашкадарьинской области Ю.А. был увезен из своего дома районной милицией, а 23 января распространилась информация о его смерти.

23 января прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников отдела полиции Чиракчинского района по первой части статьи 206 («Выход за пределы своей компетенции должности») Уголовного кодекса.

Отец и сын Курбан Остоноев и Бахром Авлякулов, которых в тот же день расспрашивали в здании РУВД, рассказали корреспонденту Daryo, что Ю.А. был жестоко избит и что сотрудники пытались заставить свидетелей замолчать, чтобы скрыть убийство.

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