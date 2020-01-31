Китай дал разрешение на эвакуацию монгольских студентов, - СМИ

CentralAsia (MNG) - 26 января правительство Монголии провело экстренное совещание, посвященное вспышке коронавируса в Китае.

По официальным данным, в настоящее время в городе Ухань находится 31 монгольский студент. Правительство Монголии ведет переговоры с Министерством иностранных дел Китая и другими правительственными учреждениями для получения разрешения на эвакуацию студентов.

Как передают монгольские СМИ, китайская сторона согласилась об эвакуации монгольских студентов из Ухани. Дата назначена на 1 февраля.