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  31 января 2020
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Китай дал разрешение на эвакуацию монгольских студентов, - СМИ

CentralAsia (MNG) -  26 января правительство Монголии провело экстренное совещание, посвященное вспышке коронавируса в Китае.

По официальным данным, в настоящее время в городе Ухань находится 31 монгольский студент. Правительство Монголии ведет переговоры с Министерством иностранных дел Китая и другими правительственными учреждениями для получения разрешения на эвакуацию студентов.

Как передают монгольские СМИ, китайская сторона согласилась об эвакуации монгольских студентов из Ухани. Дата назначена на 1 февраля.

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