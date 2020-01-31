В Узбекистане воспитанник интерната попал в реанимацию с обморожением ног, оставшись ночью на улице

CentralAsia (UZ) - 12-летний воспитанник специализированной школы-интерната №63 для детей с задержкой психического развития в Акдарьинском районе Самаркандской области Собитжон Ибрагимов попал в реанимацию с обморожением ног и воспалением легких. Об этом сообщил centralasian.org.



Как сообщил один из самаркандских активистов, специально изучивший подробности данного инцидента, ночью 22 января ученик 5-го класса специализированной школы-интерната №63 в Акдарьинском районе Собитжон Ибрагимов вышел в туалет, находящийся во внутреннем дворе общежития. Но, когда мальчик вернулся обратно, дверь общежития была заперта. Несмотря на то, что он долго стучался в дверь, никто ему не открыл.

По словам активиста, в день инцидента дежурный воспитатель, не проверив точное число воспитанников внутри помещения, закрыл дверь общежития на ключ и ушел домой.

В результате, Собитжону Ибрагимову пришлось ночевать в шалаше, установленном во дворе общежития. По данным синоптиков, в ту ночь температура воздуха составила -4 градусов мороза.

В шалаше 12-летнего Собитжона обнаружил один из воспитателей, пришедший утром на работу, и вызвал скорую помощь. Учитывая, что ребенок находился в тяжелом состоянии, было решено госпитализировать его в отделение реанимации Акдарьинской районной больницы скорой медицинской помощи.

Представитель районного медицинского объединения сообщил 30 января, что в настоящее время состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

– Воспитанник 63-го интерната Собитжон Ибрагимов поступил в больницу 23 января, в 7:50 утра с гипертермическим синдромом, пониженной температурой тела и обморожением. Также ему поставлен диагноз «термический ожог стопы». Сейчас состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести, – сказал врач, отказавшись говорить о других подробностях.

Другой врач районной больницы сообщил следующее:

– Вероятности того, что у него будут парализованы обе ноги – нет, мальчик будет ходить. Он не отморозил себе ноги, ноги у него просто замерзли. Однако он получил воспаление легких. Ребенок пролежал в реанимации один день, потом его перевели в обычную палату.

По словам сотрудника Акдарьинского районного отдела народного образования, пожелавшего остаться неизвестным, после того, как о случае с воспитанником специализированной школы-интерната №63 стало известно местным активистам, в отношении руководства школы-интерната были приняты дисциплинарные меры.

– Руководству школы-интерната было дано предупреждение. А воспитатель, по вине которого ребенок остался на улице и замерз, уволен с работы. Сказать честно, руководство школы-интерната пытается возложить всю вину за случившееся на воспитателя. На самом деле, это руководство школы виновато в том, что воспитатели интерната вели себя так безответственно по отношению к детям, – сказал собеседник.