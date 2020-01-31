Китай выбирает генподрядчика для строительства парламентского и правительственного комплексов в Душанбе

CentralAsia (TJ) - Правительство Китая выбирает генерального подрядчика для реализации проекта по строительству зданий парламента и правительства Таджикистана в городе Душанбе, сообщил на встрече с журналистами, в пятницу в Душанбе глава Комитета архитектуры и градостроительства РТ Джамшед Ахмадзода.

Как передает Avesta, в настоящее время идет тендер на выбор генподрядчика проекта, результаты которого будут обнародованы через полтора месяца.

По словам Дж.Ахмадзода, проектирование и топографические работы по проекту проводились китайскими специалистами. «Проекты указанных зданий прошли государственную экспертизу в Таджикистане и возращены Китаю для окончательного одобрения. Реализовать их будут китайские компании, что предусмотрено ранее подписанному соглашению. Реализацию проекта планируется начать в первом квартале этого года », – отметил он.

Джамшед Ахмадзода также сообщил, что сумма проекта составляет 1,5 млрд. китайских юаней. Это первый китайский грантовый проект на эту сумму. «Нам выделяют деньги в качестве безвозвратного кредита. Если здание будет строить китайская компания, то 80% рабочих составят таджикистанцы», – отметил чиновник.

Напомним, что новый парламентский комплекс Таджикистана будет построен на месте зданий министерства сельского хозяйства РТ, мэрии Душанбе, посольства Ирана и нескольких жилых домов.

Парламентский комплекс будет расположен на площади 6 га от пересечения улицы Тегеран и проспекта Рудаки (площадь “Дусти”) до пересечения проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (район гостиницы “Таджикистан”).

Высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса составит 42,87 тыс. квадратных метров.