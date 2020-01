Премьер-министры ЕАЭС приняли участие в форуме «Digital Almaty»

CentralAsia (KZ) - В Алматы состоялось открытие форума «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики», в котором приняли участие премьер-министры стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства РК.



Выступая на пленарной сессии форума на тему «Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта», Премьер-Министр Казахстана отметил, что общий экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около $25 млрд в год. Наибольший эффект ожидается в сфере услуг - до $15 млрд в год, и в горнодобывающем секторе - до $9 млрд. Центром инноваций призван стать международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, на базе которого функционирует IT школа программирования «Аlem» с использованием современных подходов и методик обучения.

«В сентябре 2019 года мы открыли инновационный IT – университет. На данный момент прорабатывается вопрос сотрудничества IT – университета с передовыми IT компаниями и институтами развития, такими как Amazon и UNICEF. На базе Международного финансового центра «Астана» совместно с компанией Qwazar, которая специализируется на подготовке программистов, планируется открытие инновационной школы программирования», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что совместно со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) достигнута договоренность о запуске на базе Международного финансового центра «Астана» Центра Четвертой промышленной революции ВЭФ. Запуск ожидается до конца текущего года.