Монголы инициировали за границей массовую кампанию «Отправим маски на Родину!» (фото)

CentralAsia (MNG) - Молодые монголы которые работают в Корее, начали кампанию «Отправим 10 000 масок на Родину!», и уже договорились с авиакомпанией МИАТ, чтобы бесплатно перевозили в Улан-Батор. Их называют: Ч.Сүрэнжав, Ира, С.Оюунгэрэл, С.Амгалан, Б.Солонго, Б.Чинбат, Г.Хонгорзул и С.Амгалан.

К кампании присоединились не только монголы, но и люди, связанные с судьбой с Монголией.

Например влогер С.Такума, который женат на монголке О.Уянга, послал маски на родине жены.

Маленький монгольский мальчик, который живет в США, купил маски за свои собранные деньги и отправил их на свою родину.

Всем известно, что маски отсутствуют в аптеках. Такая ситуация наблюдается не только в Монголии. В Корее также дефицит масок, запрещается продажа одному человеку масок в большом кличестве. Поэтому молодые монголы заказывают по 50-100 масок, чтобы собрать 10 тыс.штук.

В первую очередь маски будут распространены среди местной полиции, сотрудников МЧС и журналистов, а также жителей пригородов юрточных районов и матерей, дети которых лечатся в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка.