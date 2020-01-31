[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголы инициировали за границей массовую кампанию «Отправим маски на Родину!» (фото)

CentralAsia (MNG) -  Молодые монголы которые работают в Корее, начали кампанию «Отправим 10 000 масок на Родину!», и уже договорились с авиакомпанией МИАТ, чтобы бесплатно перевозили в Улан-Батор. Их называют: Ч.Сүрэнжав, Ира, С.Оюунгэрэл, С.Амгалан, Б.Солонго, Б.Чинбат, Г.Хонгорзул и С.Амгалан.

К кампании присоединились не только монголы, но и люди, связанные с судьбой с Монголией.

Например влогер С.Такума, который женат на монголке О.Уянга, послал маски на родине жены.

Маленький монгольский мальчик, который живет в США, купил маски за свои собранные деньги и отправил их на свою родину.

Всем известно, что маски отсутствуют в аптеках. Такая ситуация наблюдается не только в Монголии. В Корее также дефицит масок, запрещается продажа одному человеку масок в большом кличестве. Поэтому молодые монголы заказывают по 50-100 масок, чтобы собрать 10 тыс.штук.

В первую очередь маски будут распространены среди местной полиции, сотрудников МЧС и журналистов, а также жителей пригородов юрточных районов и матерей, дети которых лечатся в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка.

print
  • В Ашхабаде продолжается следствие по делу о коррупции в детсадах
  • Монголы инициировали за границей массовую кампанию «Отправим маски на Родину!» (фото)
  • Тува эвакуирует своих студентов из Монголии



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com