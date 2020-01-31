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  31 января 2020
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На какие сферы направляются привлеченные Узбекистаном денежные средства?

CentralAsia (UZ) -  Министерство инвестиций Узбекистана подвело итоги по освоению средств Международных Финансовых Институтов за 2019 год.

На энергоносители и нефтепродукты было потрачено $ 2383,4 млн (первое место по освоению средств МФИ), на внешнеэкономическую связь и свободные экономические зоны затрачено $754.9 млн (второе место), территории и коммуникации - $635.5 млн (третье место). Следом идет развитие частного предпринимательства - $50,4 млн и социальное развитие - $ 111.9 млн.

Следовательно, по итогам 2019 года была проведена большая работа по привлечению иностранных средств и их реализации по отраслям, нуждающимся в улучшении и вкладах.

По отношению к 2016 году показатели выросли практически в 4 раза (на 2016 год, для сравнения, на энергоносители и нефтепродукты было выделено $522.04 млн)

На 2020 год возлагаются большие планы в рамках отраслевых проектов.

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