Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

CentralAsia (CA) - Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил соглашение между Брюсселем и Лондоном о порядке и условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. За ратификацию этого документа 29 января проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Для принятия решения было достаточно простого большинства в Европарламенте, насчитывающем 751 место, передает DW.

Ратификация соглашения по "Брекзиту" - последнее крупное препятствие перед выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Теперь этот документ должен окончательно подтвердить Совет ЕС в рамках письменной процедуры.