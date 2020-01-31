Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
- Азия и мир, политика
- 14:55, 31 января 2020
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CentralAsia (CA) - Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил соглашение между Брюсселем и Лондоном о порядке и условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. За ратификацию этого документа 29 января проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Для принятия решения было достаточно простого большинства в Европарламенте, насчитывающем 751 место, передает DW.
Ратификация соглашения по "Брекзиту" - последнее крупное препятствие перед выходом Великобритании из состава Евросоюза.
Теперь этот документ должен окончательно подтвердить Совет ЕС в рамках письменной процедуры.