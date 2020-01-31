В Монголии за оборот наркотиков грозит пожизненное заключение

CentralAsia (MNG) - В последние годы число преступлений, связанных с наркотиками, среди молодежи в Монголии значительно увеличивается. Например, в течение первых восьми месяцев 2019 года полиция арестовала 294 человека, связанных с 169 преступлениями, связанными с наркотиками. Более 80 процентов правонарушителей - это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам экспертов, отсутствие знаний о наркотиках, любопытство, попытка заработать легкие деньги и слабая правоприменительная деятельность стали основными факторами роста преступлений, связанных с наркотиками.

Согласно монгольскому законодательству, лицу, признанному виновным в торговле наркотиками, в настоящее время грозит не менее двух лет тюрьмы.

16 января парламент Монголии одобрил поправки к Уголовному закону, которые ужесточают наказание для торговцев наркотиками.

Согласно закону, лицу, признанному виновным в ввозе наркотиков в Монголию, теперь грозит 8–15 лет, в то время как лицам, организующим незаконный оборот наркотиков, грозит пожизненное заключение.