Правительство Узбекистана обещает выделить мигрантам около 3,5 тыс. квартир по ипотеке

CentralAsia (UZ) - Трудовым мигрантам, которым нужно улучшить свои жилищные условия, будут предлагаться квартиры по льготным ипотечным кредитам. Это отражено в Положении, утвержденном правительством 29 января.

Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация", выделение квартир по всей стране будет осуществляться в несколько этапов.

Сначала заявителю надо обратиться к председателю комиссии по отбору претендентов, предоставить анкету-заявление и документы о месте постоянного проживания. Комиссия рассматривает документы в течение 15 рабочих дней.

При рассмотрении заявления комиссия определяет трудовых мигрантов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, исходя из ряда социальных критериев: отсутствие у претендента жилья в собственности; проживание в арендуемом помещении; проживание в одном доме с другой семьей; многодетность.

По результатам рассмотрения документов и изучения жилищных условий комиссия принимает решение о предоставлении письменной рекомендации или отказе в предоставлении письменной рекомендации.

Заявители, которым выдана письменная рекомендация, обращаются в инжиниринговую компанию для заключения первоначального договора.

В рамках программ на 2020 год ипотечные кредиты трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выдаются с льготным периодом в 1 год, с постепенно повышающейся процентной ставкой каждый год с фиксированных 7% до уровня ставки рефинансирования в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования – в последующем периоде.

В 2020 году нуждающимся в жилье жителям республики планируется выделить 3 462 квартир по всей стране.

Ўзбекистонда 2020 йили уй-жойлар қурилиши бўйича давлат дастурлари ижроси доирасида меҳнат муҳожирларига кўп квартирали уйлардан 3 462 та хонадон ажратилиши кўзда тутилган.