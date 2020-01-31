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  31 января 2020
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В Петербурге мигранты из Узбекистана устроили забастовку из-за премии

CentralAsia (UZ) -  В связи с распространением в социальных сетях информации о забастовке мигрантов, в том числе граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельности в одной из компаний в Санкт-Петербурге, 28 января в Генеральном консульстве РУз состоялась встреча с представителями компании.

"Выяснилось, что инцидент произошел 27 января из-за неправильного толкования условий оплаты труда. Отмечалось, что все иностранные граждане, которые трудоустроились на работу до 1 января 2020 года, после 11 месяцев осуществления трудовой деятельности получат дополнительную оплату в размере месячного оклада в качестве премии. К лицам, заключившим трудовой договор после 1 января 2020 года, вышеуказанные условия не распространяются в связи с сокращением объема работ", - отмечается в сообщении МИДа.

28 января представители компании встретились с руководителями бригад и подразделений и разъяснили всю ситуацию. Конфликт улажен, и все рабочие вернулись к своим обязанностям, - сообщил МИД.

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