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  31 января 2020
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Монголия окажет помощь Китаю в размере $200 тыс в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  На сегодняшнем заседании Кабмина Монголии решили предоставить финансовую безвозмездную помощь в китайской стороне, для лечения коронавирусной болезни.

Министр обороны Н. Энхболд, представляющий правительство, представляет свою работу в парламент по предотвращению новых видов риска коронавируса.

Во время выступления министр отметил: «Правительство решило оказать безвозмездную помощь в китайской стороне, для лечения коронавирусной болезни в размере $200 тыс. Об этом китайской стороне будет сообщено по дипломатическим каналам. По возможности как можно скорее нужно помочь соседям в трудные времена».

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