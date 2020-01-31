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  31 января 2020
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Таджикская «Сомон Эйр» отменила все рейсы в Китай на февраль из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) -  Авиакомпания «Сомон Эйр» отменила все рейсы в Китай, по маршруту Душанбе-Урумчи-Душанбе на февраль текущего года, передает Avesta со ссылкой на компанию.

«В связи с международной чрезвычайной ситуацией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), из-за глобальной вспышки коронавируса, а также согласно распоряжению Агентства гражданской авиации при правительстве РТ, с целью охраны здоровья населения Республики Таджикистан от вышеупомянутого вируса, авиакомпания «Сомон Эйр» приняла решение отменить все рейсы по маршруту Душанбе-Урумчи-Душанбе на февраль 2020 года», – говорится в распространенном сегодня заявлении пресс-службы «Сомон Эйр».

Авиакомпания приносит извинения всем пассажирам отменённых рейсов за доставленные неудобства, вызванные мерами безопасности.

Пассажирам отменённых рейсов средства, потраченные на приобретение авиабилетов, будут возвращены. Кроме того, пассажиры могут обменять свои билеты на более поздние сроки. Дополнительную информацию об отменённых рейсах пассажиры могут получить, позвонив в колл-центр авиакомпании по номерам 44 640 40 49 и 44 640 40 50.

Напоминаем, с 24 января текущего года авиакомпания «Сомон Эйр» временно приостановила полёты из Душанбе в Урумчи и обратно в связи с празднованием Нового года в КНР. Первый рейс по маршруту Душанбе-Урумчи после празднования Нового года был запланирован на 4 февраля.

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