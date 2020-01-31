Создатель фашистского форума в России оказался с «узбекскими корнями»

Алишер Мухитдинов

CentralAsia (UZ) - Главный фашистский форум в интернете создал человек, известный как Александр Славрос или Алишер Мухитдинов - выпускник российского МГИМО и выходец из влиятельной узбекской семьи. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си».

Участники этого форума со всего мира мечтали перейти от "обычного" терроризма к ядерному апокалипсису и садились в тюрьмы за убийства и экстремизм. Славрос же чудом избежал обвинений, исчез из интернета и затаился в панельной многоэтажке на юго-западе Москвы. Би-би-си отправилась по его следу.

За несколько лет этот форум из проекта нескольких друзей по переписке превратился, по определению газеты The Sun, в "Фейсбук" для нацистов". Создатель "Железного марша", человек с русскоязычным ником Александр Славрос, с гордостью вынес это определение на главную страницу форума.

Александр Славрос был идеологом и пропагандистом в одном лице. Дизайнер, видеоблогер, подкастер, автор философских эссе и "поучительных" новелл - он создавал новейшую версию фашизма для миллениалов.

Фашистом и расистом Славрос называл себя открыто. Последний девиз "Железного марша" содержал слова "евреи", "печи" и "расовая война", - процитировать его Би-би-си не может по российскому законодательству.

Дискуссии об отличиях фашизма и национал-социализма Славрос пресекал, называя уловкой, позволяющей навязать обывателям разговор о "еврейском заговоре".

Труды Александра Славроса пользовались на "Железном марше" не меньшим спросом. По правилам форума, этих авторов должны были прочитать все вновь зарегистрированные участники. Пользователи англоязычных форумов и имиджбордов обнаружили, что сайт Slavros.org, на котором публиковались ранние националистические манифесты Славроса, был зарегистрирован в 2011 году на имя Алишера Мухитдинова.

Би-би-си нашла человека с таким именем, поговорила с людьми, которые знают его в реальной жизни, и выяснила, где может быть Александр Славрос после его недавнего таинственного исчезновения из интернета и публичного пространства. В 2008 году студент факультета психологии МГУ Алишер Мухитдинов опубликовал в своем блоге на LiveInternet результаты теста "Мое отношение к окружающим". Авторитарный, агрессивный, доминирующий, альтруистичный, описывал его тест.



Старый ник Мухитдинова Silent guy ("Молчаливый парень") не подходил под это описание. Он взял новый - Alexander Slavros - и зарегистрировался под ним на англоязычных сервисах Tumblr и DeviantArt, где выкладывал самодельные плакаты против ЛГБТ, либералов и почему-то особенно ненавистных ему троцкистов.

На старых фото Славрос позирует с резиновой дубинкой, хлыстом и ледорубом. Два года подряд в годовщину убийства Льва Троцкого он выезжал на заброшенные стройки Москвы, где под пафосную музыку рубил ледорубом сделанный из папье-маше бюст революционера. Видео "казни" выкладывал в интернет и показывал однокурсникам между парами.

Быстро разочаровавшись в психологии, Мухитдинов попытался перевестись на факультет политологии МГУ, но вскоре был отчислен. Он пытался оспорить отчисление в суде, доказывая, что оно произошло из-за бюрократической ошибки. Но суд решил, что все справедливо - он просто не пришел на экзамен по истории.

Следующую попытку получить высшее образование Алишер предпринял на факультете политологии МГИМО. Там на парах по английскому языку, комментируя заметки из западной прессы, Славрос раскрылся как полемист, вспоминают его однокурсники.

Дружелюбный, эрудированный, ненавязчивый, описывает Мухитдинова его однокурсница, выпускница МГИМО Евгения, которой Алишер помогал с английским. "Я категорически не поддерживаю подобные взгляды, но его позицию всегда слушала с интересом, за ней стояли знания", - говорит она.

"Тогда - никакого фашизма, по крайней мере публично. Он называл себя метанационалистом, - рассказывает бывший однокурсник Славроса, попросивший не публиковать его имя. - Он все-таки Алишер Мухитдинов - смуглая кожа, не совсем русское лицо. Очевидно, что никакого отношения к российским нацистам он иметь не мог. И в то, что американцы называют white ethnostate (государство только для белых), Алишера бы тупо не взяли. Он это прекрасно понимал, поэтому придумал собственную идеологию".

Идеологию метанационализма Славрос создавал прямо на учебных парах, сидя на последней парте и обложившись трудами русских и итальянских националистов. Пробные работы с постскриптумом "Слава России, Слава Сталину" он публиковал на том самом сайте Slavros.org.

Мухитдинов носил только черное. "В основном тактический комбинезон с 15-ю, наверное, карманами, как у [публициста Анатолия] Вассермана", - описывает его бывший однокурсник. Гораздо реже - деловой костюм. Производства московской фабрики "Большевичка", из патриотических соображений, вспоминает Евгения.

На фотографиях Славроса на англоязычных форумах он запечатлен в комбинезоне военного образца и маске-балаклаве. "Он был зациклен на безопасности, осторожности, считал, что нельзя фотографироваться без маски. Хотя ничем откровенно запрещенным мы не занимались", - вспоминает один из его бывших соратников.

"Я покупаю "милитари", потому что эта одежда функциональна, и из уважения к моим предкам-военным", - объяснял Славрос на одном из форумов.

Алишер Мухитдинов происходит из влиятельной узбекской семьи: как убедились два источника Би-би-си с доступом к базам персональных данных, его близкий родственник по отцовской линии Нуритдин Мухитдинов участвовал в Сталинградской битве, возглавлял правительство Узбекской СССР при Хрущеве, а позже был членом президиума ЦК КПСС и послом СССР в Сирии.

Родители Алишера познакомились во время учебы в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) в 1980-е годы. Развелись в 1990-х. Мать работала спортивным журналистом, отец - бизнесмен, спонсор МГИМО и глава фонда помощи трудовым мигрантам. Связаться с ними Би-би-си не удалось.

"Я наполовину русский, даже по Нюрнбергским законам [нацистской Германии] я ок", - "оправдывался" Славрос на "Железном марше". Один из первых пользователей этого форума встретился с корреспондентом Би-би-си в баре в центре Москвы. О своей дружбе с интернет-фашистом бывший футбольный фанат из провинциального российского города согласился рассказать на условиях анонимности. Он говорит, что не видел Мухитдинова с 2017 года и, как и многие их общие знакомые, теряется в догадках, куда тот мог пропасть.

"Меня поразила в нем даже не азиатская внешность - правая тусовка куда более анархичная и постмодернистская, чем принято считать. Когда мы впервые встретились, в Москве было больше 30 градусов. А он пришел в теплой, плотной рубашке, застегнутой на все пуговицы. Я видел, как он мучается от жары".

С несколькими приятелями из правой среды, подписчиками своего блога, Славрос ходил в походы и играл в настольные игры. Где-то между партиями в "Подземелья и драконы" он и объявил, что хочет создать массовое движение. 14 февраля 2015 года, в День святого Валентина, в канадском аэропорту Галифакс приземлилась жительница американского штата Иллинойс и активная участница форума "Железный марш" Линдсей Суваннарат. С двумя местными сообщниками она собиралась устроить стрельбу в местном торговом центре. Полиция успела задержать их, во время задержания один из сообщников Суваннарат покончил с собой. Сама она отбывает пожизненное заключение.

Последние записи Линдсей Суваннарат форумах пропитаны ненавистью к Александру Славросу, которого она называла бывшим бойфрендом. Судя по этим записям, Славрос и Суваннарат никогда не встречались, но созванивались по "Скайпу". Потом Славрос якобы сообщил ей, что завел другую девушку.

В отместку Суваннарат опубликовала на форумах фото предполагаемой девушки Славроса и отдельно - фото его самого без маски, снабдив изображения язвительными комментариями. Знакомые Алишера Мухитдинова сказали Би-би-си, что узнали его на этих фото. Предполагаемая девушка Славроса из Москвы отказалась отвечать на вопросы. С конспирацией было покончено. Но Славроса это, кажется, не смутило: в годовщину создания форума он устраивал в Москве "прогулки "Железного марша". Сам администратор и несколько участников маршировали по улицам с флагами форума, фотографировались - правда, в масках - заходили в паб, возвращались на улицы и далее по кругу, рассказывает свидетель торжеств.

Фото и видео с прогулок Славрос публиковал на форуме: "Я принес наклейки, маски, флаги, три деревянных флагштока, которые мы в основном использовали как посохи, привлекая внимание всех вокруг. Я разыгрывал Гэндальфа [волшебника из "Властелина колец"]: "Ты не пройдешь!". В какой-то момент мы использовали их как копья, изображая 300 спартанцев и не давая людям зайти в вагон метро". В том же 2015 году Славрос открыл для себя книгу "Осада" американского неонациста Джеймcа Мейсона. С 15 лет кочующий по различным неонацистским организациям, лично знакомый с членами секты "Семья" Чарльза Мэнсона, судимый за совращение несовершеннолетней, Мейсон вывел формулу: чем ближе к гибели современного мира, тем лучше для фашистов.

20 ноября 2017 года Славрос опубликовал последнее свое сообщение на форуме - результаты теста одного из пользователей на "знание фашизма". Через несколько дней "Железный марш" исчез навсегда. Вместе с ним - интернет-журнал Rope Culture ("Культура петли"), который Славрос издавал со своими соратниками. Сайт и форум находились на разных хостингах - маловероятно, что их уничтожили одновременно извне. Похоже, рубильник дернул сам Славрос. Но почему?

Среди англоговорящих ультраправых поползли теории об аресте и даже убийстве Славроса. Основной платформой для их общения был мессенджер Discord, предназначенный для онлайн-игр. Сообщения в этом мессенджере хранятся на серверах пользователей, доступ к которым можно получить только по приглашению. Тем не менее хакеры научились взламывать такие сервера и с 2015 года публикуют переписки интернет-фашистов на сайте Unicorn Riot ("Бунт единорога").

"Atomwaffen Division захвачено сатанистами, National Action уничтожено информатором спецслужб и теперь на активистов движения объявлена охота, Славрос, вероятно, убит ФСБ", - сетовал пользователь с ником The Eternal Armenian ("Вечный армянин").

"Я был участником "Железного марша" до того, как Славрос разозлил ФСБ сбором средств на [украинский батальон] "Азов". Цель форума была в том, чтобы распространять информацию, и в этом он был успешен. Меня бы здесь не было, если бы не эти славные ублюдки", - писал другой анонимный пользователь.

Хотя на форуме существовала ветка, посвященная "Азову", Би-би-си не нашла подтверждений, что Славрос собирал средства на батальон. Пресс-секретарь "Азова" не ответил на вопросы.

Другой причиной закрытия "Железного марша" могла быть хакерская атака. В ноябре 2019 года в сеть утекли данные 1200 аккаунтов уже закрытого форума - ники, имейлы, пароли, посты и личные сообщения.

Американский сайт "Еврейский рабочий" превратил утечку в базу данных с поиском. Исследователи со всего мира начали деанонимизировать пользователей, а интернет-тролли - подписывать их на всевозможные еврейские рассылки. Сервис Airbnb, позволяющий сдавать и снимать жилье по всему миру, заявил о блокировке 60 пользователей, чьи имейлы также использовались для регистрации на "Железном марше".

Славросу этот сервис вряд ли понадобится в ближайшее время. На одном из форумов weew предположил, что его коллега обитает на родине предков, в Ташкенте.

Но, как выяснила Би-би-си, Алишер Мухитдинов по-прежнему живет на юго-западе Москвы в трехкомнатной квартире, доставшейся ему от матери (сама она живет за городом). Следственные органы его не разыскивают, хотя в 2017 году, на пике популярности "Железного марша", российские суды вынесли около сотни приговоров по статье об оправдании терроризма, и эта цифра растет из года в год.

Мухитдинов пользуется мобильным телефоном и принимает звонки. Но с Би-би-си он разговаривать отказался - в первый раз ответил лишь "да" на обращение "Алишер?", при повторном звонке секунд десять молчал в трубку. Не ответил Славрос и в защищенном мессенджере Signal - единственном, где у него есть учетная запись.