История монгольского народного танца «биелгээ»

CentralAsia (MNG) - Хореограф, исследователь, основатель «Nature Dance Production», М. Мөнгөнцэцэг рассказала о происхождении, особенностях и развитии «биелгээ», жанра монгольского традиционного танца.

Некоторые говорят, что «биелгээ» произошло во времена Хунну, Сяньби или Жужан, также известного как нирун-монголов. В словаре, созданном Махмудом аль-Кашкаром в 1077 году, есть слово «бужи» («бужиг-танец с монгольского»). Буквы Ж, З, Ц, Ч произносятся одинаково на языке хунну-монголов, что сделало слово «бузи», «бужи», а буква «г» была добавлена для создания существительного «бужиг». Так было создано слово «бужиг» (слово «танец» на монгольском языке), и стало ясно, что мы использовали слово «бужиг», по крайней мере, в течение последней тысячи лет. То же самое касается его существования, считает она.

Люди часто находят «биелгээ» танцем западных монголов, но он принадлежит всем монголам. Это просто некоторые этнические меньшинства в Монголии называют это по-разному, но сама концепция похожа друг на друга. Например, буряты говорят «хатирах», западные монголы говорят «биелех», а центральные халхасы говорят «бужиглэх» и т.д,-сказала М. Мөнгөнцэцэг.

Есть некоторые подобные типы танцев среди австралийских и африканских племен. Но у монгольского танца «биелгээ» есть своя собственная душа, которая отличается от других. Например, монголы отражают свой образ жизни, культуру и повседневный ритуал в своих танцевальных движениях. «Биелгээ» 'часто танцевали с древних времен, когда они молились за Вечное Синее Небо. Более того, в случаях: перед охотой, свадебной церемонией, похоронными ритуалами и т.д.

-Сомон Цэцэг, аймака Ховд - родной край моей бабушки. Многие великие акробаты-конторсионисты родились из этого места. Поэтому аймаки Ховд и Увс считаются двумя аймаками, все еще несущими свое традиционное наследие. По моему мнению, конторсионисты, родившиеся из сомона Цэццэг в аймаке Ховд, очень хорошо танцуют «биелгээ». В моем предыдущем опыте я также заметила, что «биелгээ» и искривление конторсионистов имеют связь и сходство друг с другом. Я преподавал «биелгээ» во многих странах, включая Нидерланды, Австрию, Германию, Китай, Корею, Японию, Гонконг, Тайвань и т.д. Они изучают техники, но им почему-то не хватает духа и сердце, - говорила Мөнгөнцэцэг.

-Хотя традиционный монгольский танец «биелгээ» был зарегистрирован в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, он не очень хорошо развивается. Исследователи, специалисты и преподаватели университетов должны быть вовлечены в развитие этого жанра. Недавно я прошла курс по нематериальному наследию в Центре ЮНЕСКО в Пекине. По словам преподавателя в Австралийском центре обучения культурному наследию, я являюсь носителем наследия. Я знаю более 50 видов «биелгээ», так как много раз изучала в западных аймаках. Хунну «биелгээ» абсолютно способен быть известным в мире. Мы планируем провести довольно интенсивное исследование истории монгольского традиционного танца, чтобы узнать больше о нашей истории и культуре, а также изучить истинный потенциал монгольского традиционного танца,-разделила свое мнение на англоязычном газете The Mongol Messenger.